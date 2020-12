Ce qu'il faut désormais savoir avant d'acquérir un animal de compagnie

Première rencontre avec celui qui deviendra peut-être leur chien, parce qu'ils ne sont encore que des adoptants potentiels. Des candidats sélectionnés parmi une vingtaine de dossiers. "Ce n'est pas un caprice, on a toujours grandi avec des animaux. C'est une évidence pour nous d'avoir un chien. Cette rencontre permet de voir s'il y a ce petit truc qui fait que ce sera notre chien". Zoé a été abandonné sur un parking. Pour éviter que cela ne se reproduise cette association préfère être stricte. Après cette promenade test, délai de réflexion. "Si tout se passe bien, on fait un contrat de famille d'accueil. Le chien n'est pas adopté tout de suite, ça nous permet d'avoir un suivi", explique Marion Weiss, de l'association de protection animale "Le Jardin des patates" Bien loin de ces chiots achetés en quelques clics, parfois dans la catégorie objet, les transactions sur Le Bon Coin sont désormais encadrés par une charte. Autre proposition du gouvernement, rendre obligatoire la signature d'un certificat. Le propriétaire est aussi obligé de soigner et subvenir aux besoins de l'animal. Dans cette animalerie, plus de chatons ni de chiots, que des rongeurs à vendre sous réserve. "On se réserve le droit de refuser une vente si on estime que le client n'est pas apte à recevoir un animal de compagnie", assure Marion Souvairan, directrice du magasin "Maxi Zoo". L'abandon est un acte de maltraitance, puni d'une peine allant jusqu'à deux ans de prison et 30 000 euros d'amende.