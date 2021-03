Ce qu’il faut retenir des annonces de Jean Castex : nouvelles restrictions, nouvelles recommandations

En se présentant une nouvelle fois devant nos compatriotes, Jean Castex confirme que le virus continue son accélération. Désormais, le variant anglais représente 60% des nouvelles contaminations. D’où de nouvelles mesures annoncées ce jeudi soir. Jusqu’à présent, 20 départements étaient en surveillance renforcée, trois autres s’ajoutent à la liste : l’Aisne, l’Aube et les Hautes-Alpes. Pour l’instant, il n’est pas question d’imposer un confinement le week-end. À l’exception du Pas-de-Calais, dont la mesure prendra effet samedi matin à six heures pour les trois prochains week-ends. Ce département rejoint Dunkerque et la métropole de Nice. Pour les autres départements sous surveillance, il n’y a donc pas de confinement, mais le port du masque sera étendu à toutes les zones urbaines. Les préfets pourront également interdire les regroupements dans les espaces publics. La fermeture des centres commerciaux de plus de 10 000 m² est de mise. Le Premier ministre a fait des recommandations : “Ces prochains week-ends, même si vous n’y êtes pas contraints, restez le plus possible chez vous. Limitez, ce qu’on appelle vos interactions sociales”. Concrètement, dans les zones placées sous surveillance, éviter de sortir de son département. En parallèle, l’accélération de la vaccination va se poursuivre. Dans les départements prioritaires, 135 000 nouvelles doses vont être envoyées. Les pharmaciens pourront également administrer le vaccin à partir du 15 mars. Enfin, dès la mi-avril, les 50 à 64 ans pourront se faire vacciner, même ceux qui n’ont pas de pathologie.