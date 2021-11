Ce qu’il faut retenir des annonces d’Emmanuel Macron

Si la cinquième vague n'est pas encore une réalité, il y a une hausse constante des contaminations depuis quelques semaines dans l'Hexagone. Alors, ce mardi soir, le président de la République annonce que pour les personnes âgées plus de 65 ans, il faudra à partir du 15 décembre prochain justifier d'un rappel vaccinal pour prolonger la validité du pass sanitaire. Sinon, ce dernier sera désactivé. Une campagne de rappel sera aussi lancée courant décembre pour les Français âgés de 50 à 64 ans. Les modalités pratiques seront connues dans les prochains jours. Mais qu'en est-il des autres catégories d'âges ? Le président appelle à l'esprit de responsabilité, car six millions de personnes n'ont encore reçu aucune dose de vaccin. En revanche, les moins de 12 ans, ne sont pas concernés. La France ne suit donc pas l'exemple américain. Qui dit contexte de reprise épidémique dit aussi contrôles renforcés et gestes barrières plus présent. Les contrôles du pass sanitaire dans les établissements concernés, les ports et les aéroports seront renforcés dans les prochains jours. La suite dans la vidéo ci-dessus.