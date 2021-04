Ce qu'il faut retenir des nouvelles restrictions annoncées par Emmanuel Macron

À compter de samedi, les commerces non-essentiels seront fermés et les déplacements restreints à 10 kilomètres de chez soi, sans limite de temps. Pendant le week-end de Pâques, il y aura une tolérance pour permettre aux Français qui le souhaitent de se déplacer avant l'entrée en vigueur des nouvelles mesures. Concernant les écoles, ces dernières seront fermées pour les trois prochaines semaines. À partir du mardi 6 avril, et pour quatre jours, les cours se feront à distance. Mais du samedi 10 au dimanche 25 avril 2021, tous les élèves du pays seront en vacances, de la primaire au lycée, sans tenir compte des zones. Toute la France sera en congé scolaire. Le retour en classe se fera progressivement à compter du lundi 26 avril, en commençant par les écoles maternelles et primaires. En ce qui concerne la vaccination, le chef de l'État répète ce soir qu'il veut accélérer le calendrier. Ainsi, les personnes entre 60 et 70 ans pourront se faire vacciner à partir de la mi-avril et celles âgées de 50 à 60 ans à la mi-mai. Et pour tous les Français qui le souhaitent, leur tour arrivera à l'été.