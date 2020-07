Ce qu'il faut retenir du gouvernement Castex

Le gouvernement Castex comporte plusieurs surprises. La plus inattendue est la nomination de l'avocat pénaliste Éric Dupond-Moretti au ministère de la Justice. Autre annonce majeure, Gérald Darmanin quitte Bercy et les Comptes publics pour le ministère de l'Intérieur. Pilier du nouveau chemin voulu par le chef de l'État, la transition écologique sera incarnée par Barbara Pompili. Roselyne Bachelot, elle, est nommée à la Culture. Qui sont les ministres qui restent et ceux qui partent ?