Cédric Jubillar : les raisons de son renvoi aux assises

Trois ans d'enquête, des heures d'interrogatoires résumées dans un document que nous avons pu consulter. Une conviction pour les magistrats, Cédric Jubillar avait bien un mobile, la jalousie. Sa femme avait un amant : "Son désir de lui faire la misère et surtout de la tuer, démontre à quel point la situation était insupportable pour Cédric Jubillar." Pour les magistrats, le salon est une scène de crime, une dispute entre Cédric et Delphine Jubillar aurait éclaté le 15 décembre 2020. "Cédric Jubillar aurait vrillé en allant chercher son chargeur de téléphone et en voyant son épouse envoyer des messages à son amant." Un scénario confirmé par l'enfant du couple, mais aussi les lunettes brisées de Delphine et des traces retrouvées sur Cédric Jubillar, lui-même. "Le haut du pyjama comporte une trace de sang appartenant à Delphine. Cet élément peut être mis en parallèle avec des lésions présentées par Cédric Jubillar." Autre découverte, Cédric Jubillar aurait intentionnellement bloqué la géolocalisation de son téléphone, selon les juges. Contactés, ses avocats vont faire appel de ce renvoi devant la Cour d'assises. Delphine Jubillar avait 33 ans, ses proches attendent beaucoup de réponses d'un futur procès. TF1 | Reportage M. Bajac, R. Reverdy, Q. Nguyen-Long