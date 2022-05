Cédric Jubillar : ses confidences à un co-détenu

Leurs routes se sont croisées ici, derrière les murs de la prison de Seysses. Pendant deux mois, l'été dernier, les deux hommes sont incarcérés côte à côte. À travers les barreaux, Cédric Jubillar et son ancien co-détenu, un homme surnommé Marco, s'échangent des confidences. Nous avons pu consulter le procès-verbal d'audition de Marco. Voici les aveux qu'il affirme avoir obtenus. Il dit avoir recueilli ces confidences à sept ou huit reprises. L'ancien co-détenu va même plus loin. Il affirme être missionné par Cédric Jubillar pour déplacer le corps de sa femme. Le Corse de 34 ans au lourd passé criminel s'apprête à sortir de prison. Cédric Jubillar lui a remis une lettre et ce code. Marco doit la transmettre à la nouvelle compagne de Cédric Jubillar. Elle est supposée lui indiquer l'endroit où l'infirmière disparue serait enterrée selon l'ancien détenu. L'enquête s'accélère. La compagne de Cédric Jubillar est placée en garde à vue pour recel de cadavre. Elle ressort 36 heures plus tard blanchie. Cédric Jubillar parle, lui, d'une plaisanterie faite à son voisin de cellule. Les magistrates l'interrogent. Il raconte à Marco qu'il a enterré le corps dans une ferme qui a brûlé, à Cagnac. Une ferme à moins de deux kilomètres du domicile familial. La ferme est fouillée de fond en comble, mais aucune trace de l'infirmière disparue. L'avocat de Cédric Jubillar y voit la preuve d'accusations fantaisistes contre son client. Pour l'avocat de l'oncle de Delphine Jubillar, d'autres arguments permettent de dire que le témoignage de Marco reste crédible. Où se trouve la vérité, entre les accusations de l'ancien co-détenu et la version de Cédric Jubillar ? Cinq prisonniers susceptibles d'avoir entendu ses aveux présumés ont été interrogés. Deux d'entre eux confirment les avoir entendus. T F1 | Reportage R. Bey, W. Wuillemin