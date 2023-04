Cédric Jubillar : enquête sur une personnalité complexe

Cela fait deux ans que les enquêteurs cherchent à percer son mystère. Qui se cache derrière ce visage, un mari effondré ou un coupable ? Les psychologues qui ont interrogé Cédric Jubillar parlent d’un homme "arrogant", "impulsif", "séducteur", marqué par "des abandons et des rejets successifs". De son ancienne famille d'accueil, à son collègue de travail et ses amies, nous avons rencontré ceux qui l'ont côtoyé de près. Une jeune femme qui témoigne a grandi dans le même village que Cédric Jubillar. Il a alors 30 ans et elle 15 ans à peine. Elle va passer de longues nuits de fête chez le couple. Toutes ses soirées sont organisées dans le dos de Delphine Jubillar, infirmière de nuit à l'époque. Des zones d’ombre, une personnalité complexe, notre enquête nous amène à remonter dans l'enfance chaotique de Cédric Jubillar. Son père ne l’a pas reconnue, sa mère peine à l'élever seule. Cédric Jubillar est placé de famille d'accueil en foyer à l'adolescence. Une de ces familles a accepté de nous parler, c’est la dernière à avoir hébergé Cédric Jubillar de ses 16 ans à 17 ans. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage M. Bajac, C. Chevreton, E. Berra