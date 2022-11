Célébrités : la publicité les utilisent grâce à des trucages

Nous avons fait le test et c'est à s'y méprendre. Leonardo Dicaprio ou Tom Cruise faisant la promotion d'une entreprise de nouvelles technologies. Bruce Willis s'exprimant dans un russe parfait pour une publicité d'un opérateur téléphonique. Elon Musk, patron de Tesla, vantant les mérites d'une agence immobilière. Toutes ces stars auraient-elles besoin d'argent au point de jouer dans les publicités ? Évidemment, non. Pour ces spots publicitaires, Leonardo Dicaprio comme Tom Cruise ne sont jamais allés sur un plateau de tournage et n'ont pas touché un centime. Car il s'agit de deepfake, une technologie capable de calquer sur le visage d'une personne celui d'une autre. Alors, peut-on utiliser sans son consentement le visage d'une star généré par ordinateur pour vanter une marque ? Pour Me Allen Secretov, avocat, spécialiste de la propriété intellectuelle, "en théorie, chaque personne a le droit de contrôler l'utilisation qui est faite de son image. Mais quand les clips sont mis en ligne, ça devient compliqué. Cela veut dire qu'il faut envoyer à chaque plateforme une demande de suppression de la vidéo et cela prend du temps". Dans les faits, les buzz générés par ces deepfake sont très intéressants pour le faussaire, car les risques judiciaires sont minimes. Leonardo Dicaprio, Tom Cruise, Bruce Willis ou Elon Musk n'ont pas porté plainte. TF1 | Reportage A. De Précigout, M. Derrien, A. Ponsard