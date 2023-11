Céline, Ciaran, Domingos, pourquoi ces tempêtes à répétition ?

Domingos, Aline, Bernard, Céline, en tout sept tempêtes se sont succédé, en un peu plus d'un mois, sur les côtes françaises. Ces quinze derniers jours, il y a eu 138 millimètres de pluie. C'est la quinzaine la plus arrosée de toute l'histoire des relevés de Météo-France. Comment expliquer ce record ? Au-dessus de l'Atlantique, les masses d'air chaud venues des Tropiques rencontrent les masses d'air chaud venues du Pôle Nord. À l'automne, la différence de température est très importante, cela crée une dépression. Quand celle-ci s'accompagne de vent, à plus de 100km/h, on lui donne le nom de tempête. L'enchaînement des tempêtes est dû au fait que les températures conservent une différence très élevée. Les tempêtes circulent d'est en ouest, sur un courant de vent d'altitude, appelé "jet-stream". Il est particulièrement puissant, cette année 2023, 300 km/h. Il n'est pas orienté vers l'Irlande, comme d'habitude, mais tout droit vers nos côtes. La trajectoire de ce courant-jet devrait remonter vers le nord de l'Europe dans les prochains jours. Cela nous épargne de nouvelles tempêtes. Gardez quand même vos imperméables et vos capuches, des perturbations de moindre intensité sont encore prévues mardi et mercredi. TF1 | Reportage J. de Francqueville, J. Maviert, D. Pires