Céline Dion "prisonnière" : le documentaire où elle ne cache rien de sa maladie

Céline Dion, malade et en souffrance dans sa maison de Las Vegas. Contrainte au repos, à des prises de médicaments quotidiennes, quand les crises ne l'obligent pas à appeler les secours. Le documentaire lève le voile sur la maladie rare qui la touche, celle de l'homme raide. "Je ne peux plus faire ce que je veux. Je suis prisonnière", confie la chanteuse. "Ce sont des raideurs qui surviennent généralement dans le haut du corps, donc la poitrine, le dos et le bas du dos, et bien sûr, il y a des muscles tout autour des cordes vocales. Quand ils se contractent, ils forment des spasmes, et ces muscles ne peuvent plus fonctionner normalement", précise Dr Amanda Piquet, médecin de Céline Dion. Il s'agit d'une maladie auto-immune, sans traitement miracle, dont les symptômes se sont développés petit à petit, et contre lesquels, elle livre un combat permanent. "C'est une bagarre de chaque instant. Si je ne peux pas courir, et bien, je marche. Et si je ne peux pas marcher, je ramperai". Un témoignage livré sans aucune restriction. "On la suit partout, dans sa penderie, dans sa salle de bain. Elle m'a dit : tu es là, alors ne me demandes plus, et filmes. Le premier jour, j'étais là quand on lui plantait une aiguille dans le bras pour une injection", raconte Irène Taylor, réalisatrice du documentaire "Je suis : Céline Dion" (Prime Vidéo). Une mise à nu qu'elle admet avoir aussi réalisé pour ses trois fils, afin qu'ils saisissent ce qu'elle endure, et pour un public auquel elle n'avait plus parlé depuis un an et demi.. TF1 | Reportage F. Leenknegt, A. Tranchant