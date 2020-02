Centrale nucléaire de Chooz : le démantèlement continue 29 ans après la fermeture

Le démantèlement d'une centrale nucléaire est un travail titanesque. Le meilleur exemple est sans doute la centrale de Chooz, dans le département des Ardennes, où un réacteur est en cours de démantèlement. Inauguré en 1967, il a été définitivement arrêté en 1991, il y a presque trente ans, et son démantèlement n'est toujours pas terminé. Mais pourquoi un tel délai ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 19/02/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 19 février 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.