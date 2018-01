Centrale nucléaire de Fessenheim : les négociations sur la fermeture commencent

Pour la première fois depuis six ans, un membre du gouvernement s'est rendu à Fessenheim, dans le Haut-Rhin. Sébastien Lecornu, le secrétaire d'État chargé de la Transition énergétique auprès de Nicolas Hulot, est sur place pour rencontrer toutes les parties concernées par l'avenir de la centrale nucléaire, qui doit s'arrêter d'ici un an. Sa visite durera trois jours. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 18/01/2018 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 18 janvier 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.