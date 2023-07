Guerre en Ukraine : les riverains de la centrale nucléaire de Zaporijia sur le qui-vive

Sur les hauteurs qui dominent le Dniepr, dans les zones considérablement baissées, nous apercevons la centrale nucléaire de Zaporijia, en zone contrôlée par les Russes. Depuis la soirée du 4 juillet, les Ukrainiens les accusent de l'avoir piégée. Les habitants aux alentours du centrale sont inquiets. C’est le cas de ceux du village de Zorya, situé à moins quinze kilomètres du site. Les gens font des réserves d'eau potable, chacun est sur le qui-vive. La salle des fêtes est un point de rassemblement en cas d'urgence où chacun peut aussi faire des réserves en prévision d'un confinement et où les consignes sont affichées, même si elles ne seront pas faciles à appliquer. Autre lieu à connaître, l'école. La directrice nous montre ce qui constitue l'ultime bunker si un nuage radioactif venait à se répandre. Les autorités ont enjoint la population civile à se tenir prête. Les six réacteurs nucléaires sont éteints. Le réchauffement incontrôlé du combustible, en cas de sabotage par exemple, serait une affaire d'au moins plusieurs jours. Mais la destruction même partielle du site fait craindre, si elle devait avoir lieu, les scénarios les plus inquiétants. TF1 | Reportage M. Scott, A.C. Messance, Q. Danjou