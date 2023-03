Centrale nucléaire : une fissure qui inquiète

Elle était déjà un symbole des difficultés de notre parc nucléaire. La centrale de Penly n'est pas prête d'être relancé. En cause, une nouvelle fissure qui ne semble pas vraiment inquiéter les habitants. Il s'agit pourtant d'une fissure importante qui a été découverte dans l'un de ses réacteurs. Sur un tuyau, comme le montre le reportage en tête d'article, dans le circuit de secours d'une profondeur de 23 millimètres. Du jamais-vu dans les centrales françaises d'après Yves Marignac, expert sur l'énergie et porte-parole de Négawatt. "Cette fissure, elle est inédite à deux titres. Le premier, c'est la profondeur. La deuxième chose nouvelle, c'est qu'elle se situe dans une partie où EDF ne pensait pas la trouver ", explique l'expert. La fissure est profonde. Un risque de fuite pourrait altérer le fonctionnement du réacteur. "En l'occurrence, une fuite resterait dans le bâtiment du réacteur, un bâtiment en béton. Donc, il n'y a pas d'impact sur les populations alentour. Il y a des systèmes de sûreté pour amener le réacteur dans un état sûr et refroidir le cœur du réacteur", indique Karine Herviou, directrice générale adjointe de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire. Depuis 2021, seize réacteurs font l'objet d'une surveillance renforcée à cause de microfissure liée à un phénomène de corrosion. Six d'entre eux doivent être réparées d'office, précise EDF. Cette nouvelle découverte aura nécessairement un impact sur notre production d'électricité pendant les prochains mois. TF1 | Reportage A. Bourdarias, I. Bornacin, c; Moutot