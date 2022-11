Centrales à l'arrêt : une situation sans précédent

C’est la bonne nouvelle de la semaine : le réacteur numéro 1 de la centrale de Chinon est à nouveau opérationnel. Dans dix jours, ce sera au tour du réacteur numéro 3 d’en finir avec ses opérations de maintenance. La centrale tournera ainsi à plein régime. Cela tombe bien, l’hiver arrive. Novembre sera décisif pour le parc nucléaire français. Petit rappel : sur 56 réacteurs, 30 seulement fonctionnent en ce moment. D’ici la fin du mois, il y en aura 14 de plus, soit 44. En décembre, ils seront 49. À condition, bien sûr, que les maintenances ne prennent pas de retard, surtout celles qui luttent contre un phénomène de corrosion inédit. Si ce planning est respecté, pourra-t-on éviter des coupures de courant cet hiver ? Ce que les experts redoutent : un hiver comme celui de 2012. Souvenez-vous : de la neige, de la glace et des températures négatives pendant plusieurs semaines. À l'époque, le réseau électrique avait tenu sans coupure. Aujourd’hui, ce serait impossible. La montée en puissance nucléaire devrait aussi faire baisser le coût de l'électricité. Pas de quoi compenser la flambée des prix surtout celle subie par les entreprises depuis un an. Quant aux particuliers, si vous êtes au tarif réglementé, il n’y a pas de changement, vous serez toujours protéger par le bouclier tarifaire. TF1 | Reportage T. Jarrion, C. Eckersley, T. Rolnic