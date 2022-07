Centrales nucléaires : pourquoi les contrôles sont si longs

Dans la centrale nucléaire de Gravelines, une activité inhabituelle est en cours. Actuellement, 1 000 personnes inspectent et re-testent chaque recoin du réacteur numéro 3. Il est à l’arrêt pour six mois. C’est le grand carénage, un contrôle ultra-poussé après 40 ans de fonctionnement, pour prolonger son exploitation d’au moins dix ans. Même à l’arrêt, il faut se changer entièrement pour entrer dans la zone nucléaire car nous pénétrons avec le directeur jusqu’au cœur du réacteur. La cuve est à l’air libre. Inimaginable en temps normal. Premier grand chantier du carénage : le contrôle de l’étanchéité du bâtiment et de ses tuyaux. Et cela commence par un nettoyage en profondeur. L’Autorité de sûreté nucléaire viendra sur place pour s’assurer des bons résultats de ces contrôles. Au total, 15 000 opérations sont en cours. Beaucoup de pièces vont être changées. Même parmi les plus imposantes. Dernier point : EDF améliore la sécurité du site en se basant notamment sur les leçons tirées de la catastrophe de Fukushima. De nouvelles digues en cas d’inondations, de nouveaux générateurs de secours perchés à 15 mètres du sol et capables de résister à des tornades. Si tout est validé par l'Autorité de sûreté nucléaire, le réacteur repartira pour dix années d’activités. Il y aura ensuite un nouveau contrôle décennal, et, pourquoi pas, une nouvelle prolongation. T F1 | Reportage M. Guiheux, S. Humblot