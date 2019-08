Centralia : la ville américaine qui brûle depuis 57 ans !

La ville de Centralia a été rayée de la carte de Pennsylvanie à partir de 1981. Le drame s'est noué en 1962. Cette année-là, un feu de poubelle s'est propagé à une mine de charbon voisine. L'incendie souterrain a fait explosé l'asphalte des routes et a produit des émanations toxiques un peu partout dans la ville. Depuis 57 ans, le feu se consume sous la surface de la terre, car personne n'a réussi à l'éteindre. Il faudra au moins 200 ans pour en venir à bout. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 22/08/2019 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 22 août 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.