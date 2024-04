Centre Aquatique Olympique : quelle utilisation après les jeux ?

C'est un écrin de bois qui fait désormais face au Stade de France. Le Centre Aquatique Olympique a été imaginé par Cécilia Gross, et Laure Mériaud, architectes françaises. Elles lui ont donné une forme fluide grâce à un toit incurvé qui ne doit rien au hasard. Pour économiser de l'électricité, le toit de 5 000 mètres carrés a été équipé de panneaux solaires. Ils permettent de couvrir 20% des besoins énergétiques de la piscine qui accueillera, durant les JO, les épreuves de natation artistique, de water-polo et de plongeons. La charpente en bois spectaculaire de 90 mètres est unique au monde. Construit pas le groupe Bouygues, actionnaire principal de TF1, le bâtiment n'a pas été pensé uniquement pour les J.O. Dès l'année 2025, la piscine d'entraînement servira de bassin d'apprentissage pour les enfants de Seine-Saint-Denis. Le prix d'entrée sera fixé à cinq euros pour les adultes et trois euros pour les enfants. Ce nouvel équipement permettra également d'accueillir d'autres grandes compétitions comme les Championnats d'Europe de Natation en 2026. TF1 | Reportage J. Roux, C. Biet, B. Rey