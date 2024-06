Centre commercial : le projet de la discorde

Des riverains, des commerçants et des amoureux de la nature sont opposés au projet de construction d'un centre commercial à Pluvigner (Morbihan). Ils sont passés à vélo devant les grilles du chantier de la future zone commerciale pour manifester leur désaccord. Depuis la fin mai, des engins s'activent sur le terrain. À terme, des supermarchés et des boutiques devraient y voir le jour. C'est une grande zone de plusieurs hectares et une de plus dans le secteur. Sur une carte, on trouve pas moins de quatre centres commerciaux à un quart d'heure de route de Pluvigner. Dans le bourg, Sabine Guillas, gérante d'un café s'inquiète de la fermeture de son commerce. Les habitants sont divisés, les uns sont d'accord avec le projet et les autres s'y opposent. Du côté de la mairie, cette nouvelle zone est une opportunité pour la ville et ses 8 000 habitants. Ce mercredi après-midi, les opposants ont déposé un recours devant la justice pour des atteintes à la biodiversité. En fonction de la décision rendue dans les prochains jours, le chantier pourrait être suspendu. TF1 | Reportage N. Hesse, S. Guerche