Centre sportif réduit en cendres : Gravelines sous le choc

Du terrain de basket, il ne reste presque plus rien. Dans les décombres, les gradins fument encore. Les habitants et les employés sont sous le choc. "C'est un drame, c'est toute ma vie, c'est mon travail, les souvenirs d'enfance. J'étais abonné quinze ans au BCM, j'ai eu l'honneur de travailler pour ce club qui me tient vraiment à cœur", confie difficilement Vincent Dessurne, intendant à BCM Gravelines-Dunkerque (Nord). Près de 40 ans d'histoire se sont envolés. Le feu a démarré hier, vers 13h. Attisé par le vent, il s'est propagé à tout le complexe sportif, qui était fermé à ce moment-là. Aujourd'hui, les murs risquent de s'effondrer. Pour une famille, le lieu était incontournable, qu'elle n'a pas les mots pour décrire ce qu'elle ressent. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage V. Lamhaut, C. Yzerman, B. Agirbas