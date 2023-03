Centre-ville : comment faire revivre les commerces ?

Les promenades dans les rues piétonnes de Lille sont devenues bien tristes. Car sur une soixantaine de boutiques, quinze ont fermé en quelques années. Toutes sont des enseignes de prêt-à-porter qui quittent leurs locaux. Comme Zara, Brice ou encore Camaïeu, sont fermés définitivement et ça provoque un effet domino. De nouvelles enseignes apparaissent et ce sont presque exclusivement de la restauration. Des fast-foods, bubble tea, ou encore un tout nouveau concept qui est la Grand Scène, où se trouvaient les Galeries Lafayette. Aujourd’hui, ce sont une dizaine de restaurants, des concerts, des événements, 60 emplois créés et 2 000 personnes qui viennent ici chaque jour. Mais certains locaux commerciaux restent désespérément vides. Dans cette rue, les loyers sont à près de 2 000 euros le mètre carré, c’est rédhibitoire. À Douai, de grandes enseignes ont dû quitter la ville. Pour éviter que les locaux restent vides, la mairie a acheté une dizaine de bâtiments pour les louer aux commerçants. Isabelle Chatelain, commerçante, possède deux boutiques dont l’une appartient à la mairie. Le loyer est nettement moins cher. Dans un ancien Camaïeu, l'agglomération a décidé d'installer l’office du tourisme. Le but étant d'éviter à tout prix les espaces vides. TF1 | Reportage M. Fiat, C. Yzerman