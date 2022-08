Centre-ville de Bordeaux : pourquoi tant d'immeubles menacent de s'effondrer

Un an après, le trou est toujours béant. La forme d'un immeuble effondré en quelques secondes en plein cœur de Bordeaux. Pour la première fois, une de ses habitantes a décidé de parler. Marine Lozes veut raconter l'histoire des survivants du 19 rue de la Rousselle. Cette nuit-là, elle entend un énorme bruit dans son appartement et se rue sur son palier. Sous plusieurs tonnes de pierre, Marine Lozes parvient à se redresser. Elle aperçoit alors la lumière de la rue à quelques mètres. Par miracle, l'effondrement ne fait que trois blessés. Tous les habitants de cette partie de la rue sont évacués. Au total, 134 personnes abandonnent leurs appartements sans date de retour. Un an plus tard, Thomas Drouffe, président du collectif des victimes et sinistrés de la rue de la Rousselle, fait partie des premiers à regagner son logement. Dans un appartement en face de l'immeuble effondré, il retrouve enfin ses meubles et ses affaires. Depuis un an, ce père de famille paie le loyer d'un autre appartement et a dû racheter tous ses meubles, sans aucune aide financière. Les assurances refusent d'indemniser les habitants. Tant qu'un responsable ne sera pas désigné par la justice, il faudra sans doute attendre plusieurs années. TF1 | Reportage Y. Chambon, C. Devaux, N. Forestier