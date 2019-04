Centres commerciaux : la course aux attractions

Dans l'Hexagone, la fréquentation des centres commerciaux a baissé de 7,2% en cinq ans. Les temples de la consommation ont alors aménagé divers lieux de loisirs afin de se réinventer face à la menace d'Internet et attirer ainsi plus de clients. Aires de jeux, filets suspendus, concerts en plein air, la nouvelle recette a du succès auprès des consommateurs. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 11/04/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 11 avril 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.