Centres commerciaux : ils se réinventent pour attirer les visiteurs

Chaque semaine, Micheline et Sandra passent une journée mère-fille. Leur programme préféré, ce sont des après-midi détentes au centre commercial. Et elles ne viennent pas seulement faire du shopping. Elles trouvent aussi des services et des loisirs. Dans celui où nous nous sommes rendus, à peine une boutique sur quatre vend des vêtements. La surprise de ce centre commercial de 100 000 mètres carrés se cache au sous-sol, un aquarium. Venue avec sa grand-mère, Lia ne s’y attendait pas. L’autre stratégie pour attirer toujours plus de visiteurs, c’est d’ouvrir des nouveaux restaurants plus modernes, au milieu des couloirs, chacun a sa spécialité. Émilie et Yasmine choisissent l’ambiance hawaïenne. Tout miser sur les activités et la restauration, la recette fonctionne. Cette année, le centre a accueilli 19 millions de visiteurs, un bilan au plus haut depuis quatre ans. Enfin, la formule gagnante, c’est de construire des centres commerciaux à ciel ouvert. TF1 | Reportage O. Lévesque, E. Fourny, M. Gatineau