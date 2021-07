Centres commerciaux : le casse-tête du pass sanitaire

Aucun contrôle ce mardi à part le port du masque dans ce centre commercial. Mais à partir de début août, les clients pourraient devoir montrer leur pass sanitaire pour y entrer. Un frein pour certains. Les 400 centres commerciaux français de plus de 20 000 mètres carrés pourraient être concernés. Seule une minorité pourrait avoir une dérogation, car trop éloignée des autres commerces de première nécessité. Les commerçants sont inquiets. "Nous, on sent déjà une baisse de la consommation. On sent vraiment que la clientèle fuit les centres commerciaux à tout prix. Donc, je crains que ça fasse qu'augmenter les choses", nous confie ce responsable de magasin. Ce centre commercial sert aussi de passage pour relier deux quartiers. Il faudra son pass sanitaire pour traverser ou sortir du parking. Ces nouveaux contrôles sont un casse-tête pour le Polygone de Montpellier qui accueille en temps normal 30 000 visiteurs par jour. A quelques kilomètres, dans la galerie marchande de cet hypermarché, le pass sanitaire pourrait là aussi être obligatoire. Mais la mesure suscite beaucoup d'interrogations. Le projet de loi sur le pass sanitaire doit encore être discuté à l'Assemblée et au Sénat d'ici la fin de la semaine.