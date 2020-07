Centres commerciaux : les commerçants des centres-villes peuvent-ils survivre ?

L’arrivée du nouveau centre commercial Steel, implanté à l’entrée de Saint-Etienne, est une "très mauvaise nouvelle" pour les commerçants du centre-ville. Il en existe déjà deux, l’un à côté et l’autre au Sud de la ville. À Saint-Etienne, le centre-ville est déjà sinistré. Un commerce sur six est actuellement fermé. D’après le maire de la ville, “le centre commercial et les petits commerces peuvent très bien cohabiter”. Mais depuis que le projet est sur les rails, certains magasins ont déjà plié bagage. Il y a trois ans, l’ancien adjoint au maire chargé du commerce a, quant à lui, claqué la porte du conseil municipal. Dans les Bouches-du-Rhône, le maire d’Éguilles mène un combat contre l'implantation d’une grande distribution depuis sept ans. L’élu est convaincu qu’il a pris la bonne décision pour protéger ses commerçants de proximité. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 28/07/2020 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 28 juillet 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.