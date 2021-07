Centres de loisirs : forte influence avant l'instauration du pass sanitaire

La famille Bilquez veut en profiter jusqu'au bout. Ils ont traversé la France pour découvrir la Vendée et ses activités. Ce parc aquatique était au programme, mais ils y sont venus plus tôt que prévu. Car demain, pass sanitaire oblige, ils n'y auront plus accès. "On est venu à neuf, il y en a un seul qui est vacciné complètement. On est trois ou quatre à être vaccinés à moitié et les autres pas encore. On sait très bien que jusqu’à la fin de semaine, on va rester dans le camping, on va aller à la plage et puis voilà quoi", a dit Aurélie Bilquez. Ils ne sont pas les seuls à avoir eu cette idée. Beaucoup voulaient venir avant que l'entrée ne soit trop contraignante. À l'accueil depuis ce matin, la responsable enchaîne les appels de clients, en quête d'informations. Ce soir à la fermeture, elle sait qu'elle devra tout préparer pour demain, du moins ce qu'elle peut avec les moyens du bord. Dans ce zoo aussi, l'équipe est en plein préparatif. Les affiches sont prêtes, mais il faut essayer les trois téléphones qu'ils ont achetés pour scanner les QR codes. Malgré la période de tolérance annoncée par le gouvernement, Sébastien Laurent, responsable du zoo de La Boissière-du-Doré, n'arrive pas à accepter ce pass sanitaire imposé au cœur de la saison. "On va perdre potentiellement 50, 60% de notre chiffre d'affaires. Nous, aujourd'hui, ce qu'on gagne au mois d'août, c'est ce qui nous fait passer l'hiver d'après", a-t-il expliqué. Ce zoo et plusieurs parcs se sont adressés au Conseil d'État pour obtenir un report au 15 septembre, mais leur recours n'a pas abouti.