Centres de loisirs : pénurie d'animateurs à la veille des vacances

À l'approche des vacances de la Toussaint, Claire Coussot, directrice accueil de loisirs à Piré-Chancé peine à compléter ses équipes. Recruter est devenu un casse-tête. Selon ses explications, ceux qui la dépannent ne sont là que pour une matinée ou une journée. En conséquence, elle doit constamment chercher une personne. Ce soir, les inscriptions se terminent pour les vacances et cette responsable sait déjà qu'elle va devoir refuser des enfants, car il lui manque deux animateurs. Cette situation se reproduit partout en France. Selon Jean-Daniel Lemercier, directeur de la Fédération familles rurales en Ille-et-Vilaine, un certain nombre de structures ont dû réduire le nombre de places d'accueil. Cela devait être fait pendant les vacances et les mercredis. Résultat, beaucoup de familles sont pénalisées, car le nombre d'encadrants est suffisant. Ce manque d'animateurs s'explique en grande partie par la crise sanitaire. Entre 2019 et 2020, le nombre de diplômés a chuté de 12 000. Les organismes de formation ont dû annuler des cours. Anne Ronceau, responsable de l'animation à l'Union française des centres de vacances et de loisirs en Bretagne/ Pays de la Loire, parle de l'annulation de 22 sessions. Quand on compte entre 30 et 40 stagiaires par session. Une chose est certaine, la pénurie d'animateur est générale et dépasse la période des vacances.