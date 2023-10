Centres de santé : le remède aux déserts médicaux

Au beau milieu de la campagne bretonne, elle attire des milliers de patients. En onze ans d'existence, la maison de santé de Ploërdut (Morbihan) est devenue un exemple de réussite et fait la fierté des habitants. Il y a un psychologue, un orthophoniste, un dentiste, et même un service de radiologie. Au total, le centre abrite une vingtaine de praticiens, c'est l'idéal pour les patients. Docteur Romaric Culot, médecin généraliste, n'a pas hésité à quitter la Picardie pour s'installer à Ploërdut. Les médecins n'ont pas d'avantages particuliers, si ce n'est un loyer assez faible, 120 euros par mois en moyenne, mais ce qui les a tous convaincus, c'est le cadre et l'ambiance de travail. Les médecins sont tellement nombreux que le maire, Jean-Luc Guilloux, a prévu de créer des cabinets supplémentaires. Il a pour secret, le travail et l'anticipation surtout. Même avec trois généralistes sur place, bientôt quatre, il continue régulièrement d'en démarcher. C'est un investissement qui a un coût pour la commune, plus d'un million et demi d'euro au total et c'est payé en grande partie par des subventions. TF1 | Reportage K. Gaignoux, X. Baumel, M. Briens