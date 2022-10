Centres de santé privés : ils bousculent les habitudes

Dans cette zone commerciale, il y a une boulangerie, un coiffeur, une pharmacie et un centre d’urgence, ouvert il y a un an et demi. C’est à Bouc-Bel-Air (Bouches-du-Rhône) à 20 minutes des hôpitaux d’Aix et de Marseille. Cette petite fille est mal tombée sur son bras. Pour avoir un avis rapide, son père est venu directement au centre d’urgence. Radio, échographie, pose de perfusion contre la douleur, ici, les patients sont soignés comme à l’hôpital. Sept jours sur sept, un médecin et une infirmière assurent jusqu’à 19 heures les consultations d’urgence non-vitale. C’est face à cette crise de médecins et d’hôpitaux surchargés que le docteur Maëva Delaveau, une ancienne urgentiste, a cherché une solution en créant ce cabinet médical d’un nouveau genre. La consultation est de 25 euros et est remboursée comme chez un généraliste. Le suivi reste entre les mains du médecin traitant. Encore faut-il en avoir un. À 200 kilomètres de là, dans la Drôme, c’est justement le problème et la raison de l’ouverture, à Bourg-de-Péage, cet été, d’un nouveau centre médical à l’initiative du groupe australien Ramsay. Le docteur Annabelle Reynaud fait partie des trois généralistes qui viennent de s’y installer, une aubaine pour de nombreux patients sans médecin. Ce qui l’a attiré dans ce cabinet, c’est qu’elle y est salariée, qu’elle a une secrétaire pour les tâches administratives, et qu’elle travaille avec une infirmière spécialisée. Cinq centres de ce type ont été autorisés par l’Assurance maladie pour une expérimentation sur cinq ans. TF1 | Reportage C. Bayle, J.F. Drouillet