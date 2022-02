Centres dentaires : des soins moins chers et de qualité ?

C’est une première pour Baptiste chez l'orthodontiste. À cinq ans, il a besoin d’un appareil, sa mère aussi. Elle a fait ses calculs. Dans ce centre dentaire, cela lui reviendra moins cher. Comment expliquer ces écarts de prix ? D’abord, grâce au tiers payant quasi systématique. La plupart du temps, les patients n’ont rien à débourser ou paient moins cher que dans un cabinet libéral. De quoi faire de nouveaux adeptes. Contrairement aux libéraux, ces structures disposent de larges équipes administratives. Ici, quatre secrétaires dans ce centre marseillais, plus un pôle à Paris qui gère toutes les demandes de tiers payants. Les dentistes gagnent du temps et peuvent voir plus de patients. Cette chaîne dispose déjà de douze centres dans toute la France. C’est la raison numéro deux de leur attractivité : l’effet groupe. Quand les douze structures achètent ensemble des équipements ou des prothèses, par exemple, elles les paient moins chers. Prenez cette radio panoramique. Et ces tarifs devraient être de plus en plus avantageux. Le groupe va ouvrir 30 établissements supplémentaires d’ici 2025. À Marseille, près d’une vingtaine de centres, comme celui-ci, a ouvert ses portes ces dernières années. Mais qu’en est-il de la qualité des soins ? La plupart des dentistes qui y sont salariés sont de jeunes diplômés français ou bien souvent étrangers. Ces dernières années, les plaintes se sont multipliées contre certaines structures pour de mauvais traitements. Les dentistes libéraux mettent en garde les patients contre le seul attrait du prix. Suite à plusieurs scandales de patients mutilés dans des centres dentaires, leur encadrement devrait être renforcé par les agences régionales de santé. T F1 | Reportage M. Verron, P. Lormant