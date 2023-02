Centres médicaux : la chasse aux dérives

Dans un quartier populaire de Trappes (Yvelines), un centre médical et dentaire n'accueille plus aucun patient. La porte est close depuis plus d'un mois. C'est fermé parce que les gérants sont visés par une plainte pour escroquerie. Le centre prodiguait bien des soins, mais d'après l'assurance maladie, il la surfacturait. Des centaines d'actes fictifs auraient aussi été remboursés. Le montant du préjudice va jusqu'à un million d'euros, en neuf mois d'activité. On se demande qui se cache derrière ces centres de santé ? Ils ouvrent partout dans le pays, notamment dans les déserts médicaux. Comment l'assurance maladie contrôle-t-elle ces médecins, qui promettent de casser le prix des soins ? Devant le centre de santé du Blanc-Mesnil (Seine-Saint-Denis), les rideaux de fer sont baissés. Ses gérants, eux aussi, auraient facturé des soins fictifs d'après certains patients. Il s'agit d'un montant indûment perçu qui s'élève à 160 000 euros en un an, d'après l'assurance maladie. Malgré les sollicitations, ces centres, comme celui de Trappes, n'ont pas souhaité répondre à nos questions. TF1 | Reportage J.M. Bagayoko, J. Maviert, S. Deperrois