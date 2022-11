Centres-villes : cinq milliards d'euros pour les faire renaître

En quatre ans, Lunéville (Meurthe-et-Moselle) a bien changé. "Il y a beaucoup de boutiques qui sont ouvertes, beaucoup de commerçants qui se lancent. Je trouve que c'est sympa" note une habitante. Les Lunévillois avaient un sentiment bien différent en 2018. Entre-temps, les aides de l'État ont permis la création d'un poste de manager de commerce. Nathan Martin a pour objectif d'accompagner l'installation de nouveaux commerçants comme Marion Lamouche. Elle ouvre un magasin de jeux de société dans quinze jours. "Il nous a accéléré des procédures administratives qui étaient longues. Il nous a passé en commission des dossiers plus rapidement", a-t-elle indiqué. Pour dynamiser l'offre culturelle, Lunéville a aussi bénéficié d'une aide pour retrouver un cinéma. "Dix millions d'euros ont été investis, la moitié par la ville et la moitié par les aides financières. On aurait pu l'expatrier ailleurs en sortie, mais on souhaitait le maintenir parce qu'il y avait le but de dynamiser la ville en gardant son cinéma en son sein" a expliqué Frédéric Brégeard, premier adjoint au maire (SE). Avec 90 000 spectateurs, l'objectif est atteint. Il faut désormais que des habitants reviennent vivre aux centres-villes. Comme 234 autres villes moyennes, Lunéville espère donc profiter des 5 milliards annoncés par le gouvernement pour faciliter la transition écologique. TF1 | Reportage V. Dietsch, V. Ruckly