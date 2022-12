Centres-villes : sous la menace des effondrements

Vous pénétrez dans les entrailles d’Orléans, des kilomètres de galeries. Ce sont, surtout, d’anciennes carrières, on récupérait des roches calcaires. Des géologues surveillent ces tunnels pour être sûr qu'ils ne sont pas en train de s'affaisser. Le risque est important. Sur ce terrain, la pluie peut faire gonfler le sol.La sécheresse, elle, le fait se rétracter. Des mouvements qui peuvent endommager les canalisations et faire s’affaisser les sous-sols. En surface, les conséquences peuvent être dramatiques. Des fissures parfois énormes lézardent la façade de nombreux bâtiments d’Orléans. Le danger, c’est l’effondrement. Annie Scholie y vivait. Elle a été évacuée et relogée par les autorités. Dans la rue la plus touchée de la ville, 150 personnes , en tout, ont dû quitter leur domicile. Et le risque ne se limite pas qu’à une artère. Une grande partie du nord de la métropole orléanaise, en rouge, est soumise à un risque fort de mouvement de danger. Voilà pourquoi, la mairie surveille en permanence les carrières. Remblayer certaines caves, réparer voire rebâtir les immeubles, en 2023, cela va coûter deux millions d'euros à la municipalité. TF1 | Reportage F. Litzler, T. Vartanian, F. Amzel