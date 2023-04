Cerbère : la frayeur et l'inquiétude des habitants

Patrick Desarson, habitant de Cerbère (Pyrénées-Orientales), avait déjà reçu l’ordre d'évacuer lorsque les flammes ont atteint sa maison. C’est après un appel des pompiers, dimanche après-midi, qu'il a commencé à s'inquiéter. L'entrepôt situé sous sa maison a entièrement brûlé. Le reste de la bâtisse a été sauvé de justesse, grâce à l’intervention des soldats du feu. À 200 mètres de là, une deuxième maison a été touchée par les flammes. Le bilan des dégâts : une voiture brûlée et une partie de la charpente partie en fumée. Jean-Claude Portella, ancien maire de Cerbère, habite à Cerbère depuis 50 ans, et il n’avait jamais vu un incendie toucher cette partie de la commune. Les autres habitants de Cerbère ont eu plus de chance, mais certains ont eu très peur. Dans une partie des lieux, le feu s’est arrêté à quelques mètres de la maison. Pour certaine victime de l'incident, il fallait partir en toute vitesse. Les 300 personnes évacuées le dimanche 16 avril, ont toutes pu rejoindre leurs logements. Mais ce lundi soir, plusieurs foyers sont toujours privés d'électricité. TF1 | Reportage A. Bourdarias, S. Maloiseaux, S. Petit