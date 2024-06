Cercueils devant la Tour Eiffel : la piste d'une ingérence étrangère ?

Recouverts du drapeau français, cinq cercueils se trouvaient au pied de la Tour Eiffel. Sur chacun d'entre eux, il y avait une inscription : " Soldat français de l'Ukraine". L'équipe de TF1 s'est procuré les photos de deux hommes, au moment où ils déposent les cercueils. Très vite, la police sécurise la zone. À l'arrivée des forces de l'ordre, trois hommes prennent la fuite. Le chauffeur de la camionnette qui transportait les cercueils est interpellé à proximité. Deux autres individus sont arrêtés plus tard à la Gare routière de Bercy alors qu'ils tentent de fuir vers l'Allemagne. L'un est allemand, le chauffeur est bulgare et le troisième est ukrainien. Selon les enquêteurs, ils pourraient être en lien avec un ressortissant bulgare qui est soupçonné d'avoir tagué des mains rouges, il y a trois semaines, sur le Mur des Justes du Mémorial de la Shoah, à Paris. L'enquête devra déterminer si la Russie est en cause. Les trois hommes sont libres ce soir et échappent à une mise en examen pour violence. Récemment, les services de renseignement français mettaient en garde contre des actions de déstabilisation par Moscou via des russophones recrutés sur les réseaux sociaux. TF1 | Reportage B. Christal, R. Maillochon, A. Guillet