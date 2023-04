Céréales : la France interdite d'exportation ?

Le blé de Bertrand Le Bris, agriculteur, doit embarquer très bientôt pour le Maghreb, mais ce sera peut-être impossible. Le coupable, c'est l'insecticide "QuickPhos", utilisé pour traiter les blés exportés. L'autorité sanitaire française l'a interdit dès le 25 avril. C'est un coup dur pour cet agriculteur. L'Hexagone est le seul pays européen où cet insecticide est interdit. Il faudra donc envoyer les cargaisons vers la Belgique, où le blé pourra être traité et exporté vers ces pays d'Afrique. Mais il sera plus cher et moins compétitif, impensable pour la filière, 1/4 des céréales françaises sont destinés à ces pays. La balance commerciale des céréales est de 11.5 milliards d'euros. Ce mardi 11 avril après-midi, le gouvernement réagit et demande un allègement. Mais dans un communiqué, l'agence de santé refuse, c'est le début d'un bras de fer. Cette année 2023, les pays du Maghreb avaient triplé leur volume de commandes. Les céréaliers français craignent aujourd'hui qu'ils se tournent vers d'autres exportateurs, comme la Russie. TF1 | Reportage G. Bertrand, J. Maviert, X. Boucher