Cérémonie d'ouverture des JO : quelles solutions en cas de menace ?

Dans le meilleur des cas, ce sera une fête immense et populaire. Avec, aux abords de la Seine, 220 000 personnes munies de billets gratuits. Un chiffre déjà divisé par deux pour raison de sécurité et qui pourrait encore être réduit. Ce lundi 15 avril, soir, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, se veut rassurant. Concrètement, en cas de menace terroriste plus précise, deux autres scénarios sont aujourd'hui sur la table. D’abord, un repli dans les jardins de Trocadéro, une cérémonie réduite, toujours avec du public et un spectacle, mais cette fois sans défilé des athlètes. Autre hypothèse la plus pessimiste, ce sera une cérémonie carrément déplacée dans un lieu fermé, au Stade de France. Elle serait purement protocolaire, pas de spectacle, une simple déclaration de l’ouverture des Jeux et pour seuls invités, les officiels et les athlètes. Problème, des épreuves de rugby à sept, sont déjà prévus l’avant-veille, la veille et le lendemain de la cérémonie d’ouverture. Un casse-tête logistique, s’il fallait déplacer 80 000 personnes attendues. L'Élysée rappelle ce soir, que tous les scénarios sont étudiés, mais que l’objectif reste la Seine. TF1 | Reportage S. Bougriou, É. Coussemacq, W. Wuillemin