La Normandie au centre du monde : le programme des cérémonies du D-Day

C'est sur les plages de Normandie que vous allez, ce jeudi, revivre le débarquement grâce à des reconstitutions. Tout commence par la plage d'Utah Beach, à 6h23. L'arrivée des premiers soldats se fait par les airs et par la mer. Puis direction à Gold Beach avec une centaine de marines britanniques. Nous verrons l'histoire en grandeur nature. Sur Sword Beach, il y aura un hommage au commando Kieffer avec les fusils et marins français. Viendra ensuite le temps des commémorations au cimetière américain ou encore au Mémorial Britannique de Ver-sur-Mer (Calvados). C'est un moment solennel qui réunira 25 chefs d’État et de gouvernement. À partir de 10h30, débute la série de cérémonies, d'abord britannique, canadienne, américaine et enfin point d'orgue de la journée à 15h30, la cérémonie internationale sur la célèbre plage d'Omaha Beach. Le programme est tenu secret, mais la seule certitude, c'est que Joe Biden et le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, seront présents aux côtés d'Emmanuel Macron. Pour rendre hommage aux Héros du D-Day, 200 vétérans assisteront aux événements. TF1 | Reportage L. Merlier, M. Stavelot, G. Parrot