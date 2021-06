Cerises, pêches, abricots : pourquoi les prix flambent

Jean-Philippe Banc, responsable agricole à “La cerise du plateau” dans les Plats (Ardèche), n’a jamais vu ces arbres aussi dénudés. Il a pourtant passé 27 nuits dehors sans dormir, brûler 200 000 euros de bougies pour combattre le gel. Malgré tous ces efforts, les dégâts sont considérables. “On a des fruits qui ne vont pas jusqu’au bout. On a qui sont déformés, qui sont tout petits et qui vont chuter, qui continuent à chuter ou qui ne chutent pas. Ça, c’est des cerises qui sont perdues", précise-t-il. Résultat, actuellement, il doit vendre ses cerises à un euro plus cher le kilo. Mais cela ne lui permet pas de couvrir toutes les pertes. “On n’arrivera jamais à compenser la perte de volume, parce que les charges, elles sont quand même là. Les ramasseurs, ils sont quand même là. Le peu qu’il y a, il faut le ramasser, il ne faut pas le laisser les fruits sur les arbres”, a-t-il ajouté. Partout dans l’Hexagone, les productions de cerises, pêches et abricots sont parmi les plus faibles jamais enregistrées. Moins nombreux, donc plus chers, deux euros de plus en moyenne pour les abricots. En revanche, vous serez gagnant sur la qualité des produits. Seuls les plus gros calibres ont survécu au gel, autrement dit, les fruits les plus charnus. Cet exportateur n’est qu’à 25% de son potentiel d’activité mais les équipes ont bon espoir, des variétés tardives devraient arriver prochainement.