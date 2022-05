Certains agriculteurs s'adaptent au changement climatique

D'ordinaire, les agrumes poussent en Espagne, en Corse sur le pourtour méditerranéen. Mais avec le réchauffement climatique, Thierry parvient à produire une centaine de variétés sur ses 2000 m² de serre. "On voit bien que les choses évoluent et que les plantes s'adaptent de plus en plus dans la région". Au départ, sa production était confidentielle. Aujourd'hui, il ne vit que de ses cultures. Thierry plantera bientôt 60 arbres supplémentaires. De quoi tripler sa production. Des cultures surprenantes se développent partout dans l'hexagone. Des bananiers dans le Var, des vignes jusqu'en Bretagne ou même du soja en Normandie, habituellement cultivé dans la vallée du Rhône. Ces cultures expérimentales restent très anecdotiques. Mais avec la multiplication des aléas climatiques, les agriculteurs sont nombreux à diversifier leurs cultures. Dans l'Oise, les sècheresses à répétition bouleversent les rendements en colza et en blé de Jean-Pierre. Depuis 4 ans, il a remplacé cinq hectares de céréales par des tournesols. "Ce sont des cultures qui peuvent répondre à la problématique des grosses pluies et sécheresses. On est capable de sortir un revenu avec ces cultures-là". Cet agriculteur compte tripler sa production de tournesols au détriment de ses cultures de colza dans les prochaines années.