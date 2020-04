Certains marchés de produits frais ont pu rouvrir, sous conditions strictes

Édouard Philippe a annoncé il y a huit jours la fermeture, sauf exception, de tous les marchés couverts ou en plein air. Aujourd'hui, un quart d'entre eux vont rouvrir, mais sous conditions sanitaires strictes. Une seule personne par famille et gel hydroalcoolique obligatoire, à l'entrée comme à la sortie. À l'intérieur, tout doit être organisé pour éviter les contacts. Reportage à La Baule-Escoublac (Loire-Atlantique). Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 31/03/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 31 mars 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.