Certains ont repris depuis trois semaines : comment s’est passée la rentrée des écoliers allemands ?

En Allemagne, de nombreux élèves ont repris le chemin de l'école depuis le 10 août. C'est le cas notamment à Berlin. Les règles sanitaires sont sensiblement les mêmes que dans les écoles françaises. Mais à l'inverse de notre pays, les élèves et les professeurs peuvent enlever leurs masques une fois dans les classes. 40 écoles, sur les 825 dont compte la capitale allemande, ont dû refermer temporairement à cause de cas de covid-19.