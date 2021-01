Certification de Joe Biden : Trump rassemble ses partisans survoltés à Washington

Les sympathisants de Donald Trump sont venus soutenir une dernière fois leur président à Washington. Par milliers, souvent sans masques, ils étaient là pour boire ses paroles lors d'un discours où il a de nouveau refusé de reconnaître sa défaite. Donald Trump n'a jamais apporté la preuve que l'élection présidentielle était truquée, mais ses supporters en sont convaincus et ne veulent pas s'avouer battus. C'est bien Joe Biden qui a gagné, et il est en passe de renforcer son pouvoir s'il est confirmé que les deux sièges de sénateurs en jeu en Géorgie sont gagnés par les candidats de son parti. Les démocrates auront alors la majorité au Congrès pour appliquer leur programme. Pendant ce temps au Capitole, les parlementaires se réunissent pour faire le décompte officiel et définitif des voix des grands électeurs. Le score est sans appel : 306 voix pour Joe Biden, contre seulement 232 pour Donald Trump. Les forces de l'ordre ont totalement quadrillé le quartier de la Maison Blanche. Malgré le dernier baroude d'honneur des Trumpistes, dans quelques heures, sauf coup de théâtre, les parlementaires vont ratifier la victoire de Joe Biden. Et plus rien ne s'opposera à son entrée à la Maison Blanche en tant que 46ème président des États-Unis.