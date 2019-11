Ces (2000) satellites qui nous géolocalisent

La géolocalisation est la possibilité de connaître sa position grâce aux satellites en orbite autour de la terre. Aujourd'hui, tout le monde s'en sert, souvent sans s'en rendre compte. Elle crée aussi des emplois, et change la vie des entreprises. Chaque année, de nouveaux appareils quittent la terre dans le but d'avoir une localisation de plus en plus précise. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 12/11/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 12 novembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.