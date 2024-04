VIDÉO - Ces animaux devenus millionnaires grâce aux réseaux sociaux

Cette boule de poils, que vous voyez dans la vidéo, fait partie des fortunes mondiales. Son nom ? Olivia Benson. Une femelle Scottish qui appartient à la chanteuse Taylor Swift. Comme toute influenceuse qui se respecte, Olivia a fait de la pub pour des chaussures, prend la pose sur Instagram et apparaît même dans les clips de sa milliardaire de maîtresse. Avec un patrimoine de 97 millions de dollars, elle arrive à la deuxième place des animaux les plus fortunés au monde, juste derrière Nala, une chatte californienne qui vaut 100 millions de dollars. Suivie par plus de 5 millions d’abonnés sur les réseaux sociaux, elle a des T-shirts et des mugs à son effigie, sans oublier sa propre marque de pâté pour chat. Les chiens aussi font carrière sur le Net comme Doug the Pug qui peut s’en orgueillir de 18 millions d’abonnés sur les réseaux sociaux.