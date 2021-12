Ces anti-vax qui se convertissent au vaccin

Il a repoussé la piqûre jusqu’au dernier moment. Jean-Marc, 71 ans, dit ne pas avoir confiance en ce vaccin. Mais les tensions avec sa famille et l’instauration prochaine d’un pass vaccinal ont décidé cet ancien professeur de biologie. Des réfractaires qui s’estiment contraints à la vaccination, les médecins de ce centre à Metz en rencontrent de plus en plus. Comme Mendi, 25 ans. Elle travaille au Luxembourg. Dès le 15 janvier, le pass sanitaire sera obligatoire dans les entreprises du pays. Pour d’autres, c’est la maladie qui les a finalement fait changer d’avis. Par crainte des effets secondaires, Thomas repoussait son injection. Mais à l'automne, toute sa famille tombe malade. Fièvre, problème respiratoire et surtout perte d’odorat pendant de longues semaines, un handicap pour ce sommelier de 35 ans. À Strasbourg, Caroline a, quant à elle, préféré la proximité de sa pharmacie de quartier pour recevoir sa première injection. Ses parents âgés l’ont convaincu d'affronter sa peur du vaccin. Il reste près de 5,5 de Français éligibles à la vaccination qui n’ont reçu aucune dose. T F1 | Reportage É. Payró, J. Rieg-Boivin, L. Lassalle