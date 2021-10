Ces autres rendez-vous judiciaires qui attendent Nicolas Sarkozy

Le nom de l'ancien chef de l'État, depuis qu'il a quitté l'Élysée, est apparu dans douze enquêtes. Certaines ont déjà été jugées, d'autres sont en cours, d'autres enfin ont débouché sur des non-lieux. Commençons par les condamnations en première instance. Il y a sept mois, Nicolas Sarkozy est condamné pour corruption et trafic d'influence dans l'affaire dite des écoutes. Trois ans de prison dont un an ferme. Il a fait appel, la peine est suspensive, un nouveau procès doit normalement se tenir l'année prochaine. À cela s'ajoute la condamnation d'aujourd'hui dans l'affaire Bygmalion. Pour le patron des Républicains au Sénat, Bruno Retailleau, "C'est d'une sévérité aussi inhabituelle qu'exorbitante". À gauche, on dit tout autre chose. "Je crois que c'est important de dire dans ce pays qu'il n'y a pas d'impunité ni pour les cols blancs, ni pour les anciens présidents", déclare Julien Bayou, secrétaire national EELV. Venons en maintenant aux procédures en cours, trois dossiers. D'abord les soupçons de financement illégal de campagne en 2007. La justice veut savoir si le régime Libyen du dictateur Kadhafi a versé ou non de l'argent pour la campagne de celui qui est alors candidat UMP. Nicolas Sarkozy est mis en examen, mais on ne sait pas encore s'il y aura un procès.