ENQUÊTE - Ces avocats qui défendent les trafiquants de drogue

Il risquait cinq ans de prison, il n'aura passé que 48 heures en garde à vue. Le 8 septembre 2023, selon le rapport de police, Antoine et son ami vont récupérer de la drogue qu'ils doivent ensuite revendre. Le cannabis est caché dans un scooter garé dans une impasse. Mais à peine arrivés sur place, des policiers les attrapent. Les policiers découvrent près de 500 grammes de cannabis. Antoine se voit déjà derrière les barreaux. Mais à sa grande surprise, il est relâché, libre de toute poursuite, à cause d'un vice de procédure. Les enquêteurs n'ont pas pesé la drogue devant lui. C'est pourtant obligatoire. Sa liberté, Antoine la doit à Maître Tarek Koraitem. Défendre les dealers, il en a fait sa spécialité. Cet avocat est devenu une star chez les dealers. Ils représentent désormais deux tiers de sa clientèle. Avec un marché de la drogue en plein essor, a-t-il trouvé le bon filon ? Son activité est devenue si importante qu'il a dû recruter. Quatre collaborateurs l'ont rejoint ces deux dernières années. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage J. Cressens, C. Blanquart, L. Gorgibus